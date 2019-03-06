قبل 25 يومًا من الانتخابات.. «البلديات» تشعل تركيا  

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قبل 25 يوما من إجراء الانتخابات البلدية بتركيا، تتجه الأنظار صوب أحد أهم الاستحقاقات الانتخابية للشارع التركي، وسط تحالفات للأحزاب وصناع السياسية.

ففي نهاية شهر مارس الجاري سوف يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام استحقاق مصيري يقرر جوانب كثيرة من طريقة أداءه وهو في الحكم منذ 16 عاما.

ويعول كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة على هذه الانتخابات إذ تشكل البلديات عقدتها الأساسية التي لا يريد أيا من الطرفين المتنافسين مجرد التفكير بخسارتها وهي الانتخابات التي تُعد الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.

تلك الانتخابات والتي تلقى اهتمام الأحزاب التركية، بدت أكثر سخونة، قبيل إجراؤها، فالحزب الحاكم "العدالة والتمية" بقيادة أردوغان سيخوضها عبر تحالف مع حزب الحركة القومية، في حين أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض التحالف مع حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار، في استمرار للتحالفات السابقة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.

وتُشكل الانتخابات المحلية التركية المزمع عقدها في 31 مارس الجاري، أهمية خاصة في ظل رغبة المعارضة التركية في العودة إلى المشهد الانتخابي، مقابل إرادة التحالف الحاكم في استكمال خططه السياسية والاقتصادية.

وتعقد الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

ولا يوجد في الانتخابات المحلية ما يُعرف بـ "العتبة القانونية" التي ينبغي للأحزاب اجتيازها في الانتخابات البرلمانية؛ حيث يرأس في انتخابات المحليات كل مرشح البلديةَ التي يحوز فيها غالبية الأصوات.

فرغم تزايد صلاحيات أردوغان يوم تلو الآخر إلا أن تلك الانتخابات تأتي في وقت صعب، لاسيما مع التباطؤ الاقتصادي الحاد وانهيار ثقة المستهلك في بعض الأوقات.

ويدرك الرئيس التركي أفضل من أي شخص أهمية الرمزية القوية المتعلقة بالفوز بانتخابات المدينة، فضلًا عن الغنائم الاقتصادية: فالسيطرة على البلديات تأتى بميزانيات كبيرة وتتضمن تسليم العقود والخدمات والوظائف.

وتُعد تلك الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.

في حين، تسعى المعارضة التركية برئاسة حزب الشعب الجمهوري لإحداث خرق في جدار حزب العدالة والتنمية الحاكم، من خلال الفوز بأكبر عدد من البلديات في هذه الانتخابات، وذلك للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها البلديات في مستقبل الأحزاب وفرصها في الوصول إلى السلطة.

وقد استبقت الأحزاب التركية الإعلان الرسمي بإطلاق حملاتها وإعلان مرشحيها في أنحاء البلاد، خصوصاً في المدن الكبرى ذات الأهمية الكبيرة مثل أنقرة وإسطنبول، بناء على التحالفات التي تشكّلت قبيل الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور العام الماضي.

ودفع العدالة والتنمية بعدد من وزرائه السابقين المؤثرين في الحزب في هذه الانتخابات للمنافسة على رئاسة البلديات الكبرى، والتي سيحمل الفوز بها دلالات سياسية كبيرة.

من جانب آخر، يعمل حزب الشعب الجمهوري المعارض من خلال تحالفه مع الحزب الجيد على بناء جبهة انتخابية تكون قادرة على مواجهة العدالة والتنمية، وكسر سلسلة الفوز التي يحققها الحزب منذ نشأته.

أيضا، تتمثل أهمية الانتخابات الحالية في أنها ستعقبها فترة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام دون خوض انتخابات في تركيا، وهي انعكاسات استقرار ستعطي مؤشرات إيجابية مهمة بالنسبة للاقتصاد وخاصة الاستثمار الأجنبي.

كما أنه إذا حصل العدالة والتنمية على الأغلبية في الانتخابات المحلية الحالية، فإن ذلك سيساعد النظام الرئاسي الجديد بقيادة أردوغان على إنفاذ سياساته العامة وبرنامجه بسهولة.

من جانب آخر، تمثّل الانتخابات أهمية كبيرة للمعارضة التركية التي أخفقت أمام تحالف الشعب بقيادة العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك فإنها تعد الانتخابات فرصة لبناء قواعد جماهيرية جديدة من خلال أعمال البلديات المؤثرة في أنحاء تركيا.

ويستعين حزب العدالة والتنمية برئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم ووزراء سابقين آخرين في الانتخابات المحلية في إشارة إلى أهميتها لدى الحزب في المرحلة الحالية.

في المقابل، وبينما تستعد تركيا للانتخابات، قال الموقع الأمريكي "فورين بوليسي إن فوكاس" إن هناك غيوم مظلمة في الأفق تهدده وحزبه، ومعظمها إلى حد كبير من صُنع أردوغان نفسه، مؤكدة أن الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية الحاكم "مُقبلين على نكسة"، على حد قول الموقع.

"فورين بوليسي إن فوكاس"، قال إن مسألة الخبز والزبد، التي يرفع شعارها حزب العدالة والتنمية، تظهر أن الاقتصاد يعاني بالأساس من مشكلة، وربما مشكلة بالغة الخطورة.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 6 في المائة ومبيعات التجزئة بنسبة 7 في المائة، وانخفض النمو العام من 7.4 في المائة في عام 2017 إلى 2 في المائة المتوقعة في عام 2019. وبلغ التضخم 20.3 في المائة.

بالإضافة إلى ازدياد نسبة البطالة، إذ تشير أحدث الأرقام إلى أن أكثر من 11 في المائة عاطلون عن العمل، مع ضعف ذلك تقريبًا بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والذين يشكّلون حوالي 20 في المائة من سكان تركيا.

في الماضي؛ كان "الإرهاب" مصدر القلق الرئيسي للناخبين، ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد هو القضية رقم واحد، تليها البطالة ثم اللاجئين السوريين.

ويرى الموقع البحثي أن أردوغان شيّد انتصاره الانتخابي على النمو الاقتصادي الذي أدى إلى خروج شريحة كبيرة من السكان من الفقر وأدى إلى نمو كبير في الطبقة الوسطى. تركز جزء كبير من هذا الاقتصاد على صناعة البناء والمشاريع الضخمة مثل مراكز التسوق والجسور، وأكبر مطار في العالم.

فبالنسبة لأردوغان، كان الاقتصاد الذي يرتكز على بناء مشروعات ضخمة، بمثابة صيغة مربحة لكل الأطراف، بحسب الموقع، الذي قال إن حزب العدالة والتنمية منح عقودًا مربحة لشركات البناء الكبرى، والتي بدورها ملأت الصناديق الانتخابية لحزب انزوى في هوامش الطيف السياسي بمرحلة ما، ليفوز في النهاية بحوالي 50% من أصوات الناخبين.

لكن هذا الوضع اختلف في الربع الثالث من العام الماضي؛ إذ انخفض النمو إلى 1.6 في المائة، وركدت صناعة البناء، وتم تسريح الكثير من العمّال، كما أن البناء كان له تأثير الدومينو على الصناعات الحليفة في الأسمنت والصلب والسيراميك، بحسب الموقع.

واستطرد: "مزيج من انخفاض قيمة الليرة، إلى جانب شعور الناس بعدم الأمان الاقتصادي، أدى إلى انخفاض المبيعات في صناعة السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية".

وأشار الموقع إيضا، إلى أن الاقتصاد التركي لطالما اعتمد على رأس المال الأجنبي، أو ما يسمى بـ "الأموال الساخنة"، للحفاظ على استمرار دوران عجلة العمل بالمصانع ومواكبة مستويات المعيشة مرتفعة، ولكن الأموال الساخنة تبدأ في الجفاف ويحين موعد سداد الفواتير.

وبما أن معظم الديون التركية بالعملة الأجنبية، فمن الصعب تسديد تلك الديون بعملة الليرة منخفضة القيمة، ولذلك؛ فتحت أنقرة محادثات مع صندوق النقد الدولي لاستكشاف خطة إنقاذ، لكن عمليات الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي تأتي مع ثمن: التقشف، وليس بالضبط برنامج انتخابي ناجح.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية أو سلفه (حزب الرفاه الإسلامي) سيطر على المدينتين (أنقرة واسطنبول) وعلى معظم المجالس البلدية الكبيرة في تركيا لمدة زادت على 20 عاما.