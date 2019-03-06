بسلاح «سنوات الجمر».. هل يخمد الجيش الجزائري احتجاجات العهدة الخامسة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي الجيش سيمسك بزمام الأمور، لن تعود بلادنا لمرحلة سفك الدماء، الشعب الجزائري لن يفرط في نعمة الأمن.. خطاب لأعلى سلطة عسكرية في الجزائر الفريق قايد صالح، يحمل بين سطوره نغمة تهديد للمحتجين، بحسب مراقبين.

تصريحات صالح قابلها الشارع الجزائري بمزيد من الاحتجاجات الليلية، متوعدا بعدم الرجوع عن مطالب رفض "العهدة الخامسة" للرئيس بوتفليقة.

الخطاب والذي يعد الثاني للفريق قايد صالح منذ بدء احتجاجات الجزائر قبل أسبوعين، ربما يثير غضب البعض، خصوصا من رآه أنه انحياز للرئيس بوتفليقة.

وقبل ساعات، هدد رئيس أركان الجيش الجزائري، بأن قواته ستضمن الأمن ولن تسمح بعودة البلاد إلى "حقبة سفك الدماء"، وذلك في تعليقه على المظاهرات المناهضة لتجديد "العهدة الخامسة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ونقل تلفزيون "النهار" الجزائري عن نائب وزير دفاع الجزائر ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، قوله: إن "الشعب الجزائري الأصيل لن يفرط في نعمة الأمن".

وتابع قايد صالح، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى أكاديمية شرشال: "ندرك أن الأمن المستتب سيزداد ترسيخاً".

وأردف قائلاً: "سيبقى الجيش ماسكاً بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي"، مشيراً إلى أن "الشعب الذي أفشل الإرهاب مُطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه".

والأحد الماضي تعهد بوتفليقة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في أقل من سنة، ولن يكون مرشحاً فيها، فضلاً عن إجراء إصلاحات تهدف لتغيير النظام السياسي، إذا أعيد انتخابه.

جاء هذا الإعلان في رسالة وجهها بوتفليقة للشعب الجزائري، وقرأها نيابة عنه مدير حملة بوتفليقة الانتخابية، عبد الغني زعلان، بعد تقديمه ملف ترشح الرئيس.

وأول أمس الاثنين انطلقت مظاهرات ليلية في محافظات قالمة وميلة وجيجل وبرج بوعريريج وخنشلة وأم البواقي، والعاصمة، وتيزي وزو بومرداس، ووهران.

وأطلق ناشطون تحذيرات على شبكات التواصل الاجتماعي من المسيرات الليلية خشية انحرافها واختراقها وتشويه صورة التظاهر السلمي.

من هو قايد صالح؟

التحق صالح بالكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي عام 1957 وعيّن قائد كتيبة في الفيالق 29 و21 و39 لجيش التحرير الوطني أثناء الثورة.

تدرج في سلم الوظائف العسكرية من قائد لكتيبة مدفعية، ثم قائدا للواء، إلى قائد للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي بالناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة في الناحية العسكرية الأولى.

وعين بعدها قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، ثم نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار، ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية بوهران.

تمت ترقيته لرتبة لواء يوم 5 يوليو 1993، ثم عين قائدا للقوات البرية عام 1994، فقائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للفريق محمد العماري يوم 3 أغسطس 2004.

تقلّد صالح رتبة فريق يوم 5 يوليو 2006. وعين يوم 11 سبتمبر 2013 نائبا لوزير الدفاع الوطني خلفا لعبد الملك قنايزية، كما احتفظ بمنصبه قائدا للأركان وأعطيت له بعض صلاحيات قيادة المخابرات العسكرية.

ظل قائدا للقوات البرية نحو عشرة أعوام، وخلالها كانت البلاد تعيش واحدا من أحلك أيامها فيما عرف بالعشرية السوداء، وهي وصف يطلق على عقد تسعينيات القرن العشرين الذي عاشت فيه البلاد إثر وقف الجيش للعملية الديمقراطية أعمال عنف دموية خلفت مئات الآلاف من القتلى والمصابين والمفقودين، ودمارا هائلا في الاقتصاد.

وقد ارتبطت تلك الفترة التي يطلق عليها كذلك "العشرية الحمراء" في أذهان الجزائريين بالنزاع المسلح بين الجماعات الإسلامية وقوات الأمن من شرطة ومخابرات وجيش. وبدأ الأمن يستتب تدريجيا منذ قدوم الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، وإصداره قانون الوئام المدني ثم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

في نوفمبر 2016، أعلن صالح خلال لقاء بولاية بشار جنوب غرب الجزائر أن بلاده "على وشك رفع تحدينا وبصفة نهائية للإرهاب، لنرمي به في سلة مهملات التاريخ".

ويعد صالح من الشخصيات المقربة من الرئيس بوتفليقة داخل مؤسسة الجيش، وكان قد دعمه في العديد من القرارات التي اتخذها مثل مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة يوم 5 يناير 2016.

على الجانب الآخر، فالتغيير الذي يسعى إليه الجزائريون عبر رفضهم لاستمرار بوتفليقة رئيسا للجزائر، قلل منه مركز ستراتفور الأميركي.

وتوقع المركز أن ثمة احتمالا ضئيلا أن تتمخض انتخابات الرئاسة في الجزائر، المزمع عقدها في 18 أبريل المقبل، عن تغيير دائم في البلاد.

ويرى المركز المتخصص في الدراسات الإستراتيجية والأمنية أن اقتصادا ضعيفا ونظاما سياسيا يبدو عاجزا أو غير راغب في تقوية نفسه من الأسباب التي قوت موجة التأييد للمعارضة، وعززت احتمال أن تشهد الانتخابات الرئاسية إقبالا غير مسبوق.

ويؤكد أن الانتخابات المقبلة تمثل مجرد البداية لعهد جديد في السياسة الجزائرية.

ويعيش الشارع الجزائري احتجاجات ضد الرئيس بوتفليقة هي الأقوى منذ وصوله إلى كرسي الرئاسة قبل 20 عاماً، واستمر فيها 4 فترات متواصلة، قبل أن يعلن نيته الترشح لولاية خامسة في 2019.

وخلال الانتخابات الرئاسية الثلاثة الأخيرة التي خاضها بوتفليقة (81 عاماً) في 2004 و2009 و2014، فاز بنسب تتراوح بين 80 و90%، وسط مقاطعة كبيرة من المعارضة.