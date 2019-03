نيسان ترفع سعر سيارة LEAF لتتخطى تسلا model 3

أعلنت شركة نيسان اليابانية، رسميا، تكلفة السيارة الأحدث من طراز Leaf المتميز، بعد الإقبال غير المسبوق على نسخه خلال الأعوام الماضية.

وكشفت دراسة جديدة عن أن سيارة نيسان LEAF سجلت أعلى نسبة مبيعات على مستوى العالم خلال السنوات الـ4 الماضية، ووصل عدد السيارات المباعة منها خلال 2018 نحو 360 ألف نسخة على مستوى العالم.

وذكر موقع "موتور وان"، المختص بأخبار السيارات، أن شركة نيسان استغلت هذا الإقبال على طرازها الكهربائي المتميز؛ لترفع من تكلفته في نسخته الجديدة المطروحة 2019.

وأفاد الموقع بأن تكلفة طراز Leaf تخطت تكلفة طراز تسلا model 3، ليس فقط بسبب الإقبال الكبير عليه، لكن لتميزه بمحركه وبطارياته القوية، التي تبلغ قوتها 62 كيلو وات، وتمنح المحرك الكهربائي القدرة على قطع مسافة 226 ميلا كحد أقصى.

وطرح طراز LEAF 2019 بـ3 نسخ مختلفة حسب الكماليات المضافة لها، وتوافقها مع أسواق السيارات المختلفة، وجميعها تعمل بالمحرك ذاته.

وجاءت تكلفة النسخ الـ3 من طراز LEAF بالأسواق كما يلي: S PLUS بلغت تكلفتها 36.550 دولار، وSV PLUS نحو 38.510 دولار، وSL PLUS تكلفتها 42.550 دولار.