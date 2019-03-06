لافروف: روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا

اسماء السيد - الكويت: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكويتي أن المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لسوريا بتقدم الحل السياسي.

وأوضح لافروف أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع الدول الخليجية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن "السعودية ترى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية في سوريا".

وأوضح وزير الخارجية الروسي أنه "لدينا اتصالات مع الجانب الأميركي بهدف تخفيف التصعيد في سوريا".

وبشأن الأزمة الخليجية، قال الوزير الروسي إنه "ليست لدينا أية مبادرات لحل الأزمة الخليجية وندعم جهود الوساطة الكويتية".

بدوره، قال وزير خارجية الكويت إن عودة سوريا لمحيطها العربي تسعدنا ونطالب بالإسراع بالحل السياسي.