دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تختبر ميزة إظهار إعلانات لبيع المنتجات في بحث الصور

بدأت قوقل في اختبار طريقة مختلفة من الإعلانات، وهذه المرة من خلال ميزة البحث عن الصور في محركها الشهير، حيث ستبدأ بعرض صورًا ضمن خيارات البحث على شكل منتجات يمكن معرفة سعرها وشرائها بشكل مباشر.

فعلى سبيل المثال؛ عند البحث عن صور لمنتج محدد، ستظهر النتائج صورًا للملايين من هذا المنتج لكن من بينها ستظهر صورًا تحتوي أيقونة للسعر وعند الضغط عليها ستظهر بعض تفاصيل المنتج ورابط لشرائه، وهذه الميزة ستظهر للمنتجات التي تم الإعلان عنها بهذه الطريقة، بمعنى أنه لن تظهر أي نتائج شبيهة في البحث مع أيقونة السعر إلا إذا دفع صاحب المنتج للإعلان عن ذلك.

وقد كنا نرى الكثير من المزايا والإضافات التي تقدمها قوقل من خدماتها وتنفرد معها عن منافسيها بسبب إبداع الأفكار، لكن اليوم يبدو أنها تنسخ ميزة من إنستقرام و Pinterest شاهدناها منذ فترة في منصاتها.

التدوينة قوقل تختبر ميزة إظهار إعلانات لبيع المنتجات في بحث الصور ظهرت أولاً على عالم التقنية.