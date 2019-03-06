دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

ذكر تقرير جديد من موقع بلومبيرج الاقتصادي ان شركة سامسونج بدأت العمل بالفعل على هاتفين جديدة بشاشات مرنة قابلة للطي ستكشف عنها بداية العام القادم 2020.

وبحسب المصدر فإن الهاتفين سيقدمان أفكاراً مختلفة عن الهاتف الحالي جالكسي فولد حيث سيكون هناك هاتف بشاشة مرنة يتم طيها للخارج مثل هاتف ميت X من هواوي والآخر سيكون بشاشة مرنة على شكل صدفي كما هو الحال مع هاتف موتورولا المنتظر RAZR.

شركة سامسونج رفضت التعليق على هذه الاخبار ولكن من الواضح ان الشركة الكورية ستحاول في كل إتجاه لإقناع المستهلكين بفائدة الشاشات المرنة في الهواتف حيث أن هذه الصناعة لازالت في بدايتها الآن.

يذكر ان الشركة كانت قد كشفت في وقت سابق عن هاتفها جالكسي فولد صاحب الشاشة المرنة وتتوقع الشركة إنتاج حوالي مليون نسخة من الهاتف يتم بيعها في اسواق محددة.

المصدر

التدوينة سامسونج تعمل على هاتفين جديدة بشاشات مرنة قابلة للطي ظهرت أولاً على عالم التقنية.