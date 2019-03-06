دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد بدء تطوير زجاج مرن لهاتف ابل القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عبر موردي ابل، عن بدء تطوير زجاج مرن يقدم لإصدار ابل القادم من فئة الهواتف القابلة للطي.

بدأت شركة ابل خطواتها الأولى نحو تطوير إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي، حيث أشارت تسريبات نشرت عبر شركة Corning التي تورد الزجاج لشركة ابل، عن تطوير زجاج مرن لشركة ابل، حيث من المتوقع إنتهاء العمل على الزجاج المرن خلال عامين أو أقل.

وقد أشار John Bayne مدير شركة Corning في تصريحاته الأخيرة، على أن تطوير زجاج نحيف جداً بتصميم مرن وبقدرة على حماية الشاشة يعد أحد التحديات التي واجهت الشركة، كما أكد Bayne أن الشركة تستهدف تطوير زجاج بنصف قطر 3 إلى 5مم عند الإنحناء، مع سماكة 0.1مم، لتصميم هاتف قابل للطي بسماكة من 6 إلى 10 مم، أي أقل من iPhone XS الذي جاء بسماكة 7.7مم.

من جانب أخر قامت شركة ابل بإستثمار 200 مليون دولار في شركة Corning خلال 2017، كما ظهرت بالفعل براءة إختراع لشركة ابل تؤكد إستثماراتها في الشاشات المرنة، مع توقعات لإنطلاق إصدار ابل القابل للطي في 2020.

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هذا الموضوع تسريبات تؤكد بدء تطوير زجاج مرن لهاتف ابل القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.