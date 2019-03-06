دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ستقوم بتصليح هواتف آيفون المستبدلة بطاريتها أو خضعت للصيانة من طرف ثالث

كما نعرف، فإن شركة آبل تقدم خدمة الصيانة لأجهزتها وهواتف آيفون بنفسها للمستخدمين حول العالم، لكن يتوجب على المستخدم الراغب بإصلاح هاتفه ألا يقع تحت طائلة عمال وشركات الصيانة الأخرى، لأن فتح الهاتف وإصلاحه أو تغيير البطارية سيعني أن آبل لن تقدم خدماتها للصيانة في وقت لاحق.

لكن بحسب موقع MacRumors الذي حصل على وثائق من آبل حول تغيير سياستها، فإن الشركة ستبدأ بإصلاح هواتف آيفون حتى ولو تم صيانتها أو تغيير بطاريتها مسبقًا عبر طرف ثالث.

وتأتي هذه الخطوة من الشركة بعد ظهور أن نسبة عالية من المستخدمين تستخدم بطاريات طرف ثالث في هواتفها خاصة وأنها تأتي بسعر قليل بحدود 29$، فيما كانت تقوم هي بعرض بطاريتها مقابل 79$ قبل أن تبدأ اعتماد 29$ للسعر وتجد أنها حققت عدد قياسي من تغيير البطارية بعض هذا التخفيض.

التدوينة آبل ستقوم بتصليح هواتف آيفون المستبدلة بطاريتها أو خضعت للصيانة من طرف ثالث ظهرت أولاً على عالم التقنية.