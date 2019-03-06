شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 من أفراد الشرطة العراقية فى انفجار عبوة ناسفة شمال ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الأربعاء مقتل فرد بالشرطة وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ عملية أمنية شمالي ديالى.

وقال الإعلام الأمني العراقي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن "القوات الأمنية نفذت عملية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأضافت أنه "خلال هذه العملية انفجرت عبوة ناسفة قرب دورية للشرطة؛ ما أسفر عن استشهاد أحد أفرادها وإصابة أربعة آخرين على طريق زراعي في أطراف بساتين قرية توكل شمال قضاء المقدادية".