الشورى السعودي يوجه 4 طلبات لهيئة سوق المال

وعقد مجلس الشورى جلسته العادية الرابعة والعشرين برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني.

وطالب المجلس الشورى خلال جلسته؛ وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمجلس الشورى على "تويتر"، بتطوير "الحوكمة"، من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلًا من قيام رئيس مجلس الإدارة بمهام الرئيس التنفيذي.

​وطالب أيضا إدارة الهيئة بإنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين، على أن يكون أعضاؤها من أصحاب الخبرة من المراجعين غير الممارسين، بالإضافة إلى عضوية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

​وطالب أعضاء المجلس من الهيئة تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية "الريت" تضمن حماية المستثمرين من تسرُّب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق.

​وطالب المعطاني كذلك بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية الدرجة في السوق المالية.

​ونشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30)، 2003 تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.