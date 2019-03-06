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وقالت وكالة الأنباء السورية، "سانا" إن الجيش استهدف أوكارا ونقاطا في محيط قريتي الجماسة والشريعة بريف حماة الشمالي الغربي، ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وتابعت بأن الضربات الصاروخية أدت إلى تدمير نقاط محصنة وأوكار للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.
وقالت الوكالة إن وحدات الجيش ردت أمس على محاولات المجموعات الإرهابية التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية ومناطق آمنة ودكت بالأسلحة المناسبة محاور تحركها في محيط بلدة التح وخان شيخون بريف أدلب الجنوبي في حين دمرت لهم أوكارا عند أطراف بلدة مورك والكركات وقلعة المضيق والشريعة والحويز وجسر بيت الراس وكعب الفرس واللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يرد على "خروقات الإرهابيين" ويدمر تحصينات لـ"النصرة" في ريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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