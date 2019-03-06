الجيش السوري يرد على "خروقات الإرهابيين" ويدمر تحصينات لـ"النصرة" في ريف حماة الشمالي

وقالت وكالة الأنباء السورية، "سانا" إن الجيش استهدف أوكارا ونقاطا في محيط قريتي الجماسة والشريعة بريف حماة الشمالي الغربي، ردا على خرقهم المتكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب.

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وأشارت الوكالة إلى أن وحدات من الجيش متمركزة في محيط قرية الكريم نفذت صليات صاروخية على مناطق انتشار وتحصن مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل من قريتي الشريعة والجماسة ومحيطهما في سهل الغاب باتجاه القرى الآمنة.

وتابعت بأن الضربات الصاروخية أدت إلى تدمير نقاط محصنة وأوكار للإرهابيين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

وقالت الوكالة إن وحدات الجيش ردت أمس على محاولات المجموعات الإرهابية التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية ومناطق آمنة ودكت بالأسلحة المناسبة محاور تحركها في محيط بلدة التح وخان شيخون بريف أدلب الجنوبي في حين دمرت لهم أوكارا عند أطراف بلدة مورك والكركات وقلعة المضيق والشريعة والحويز وجسر بيت الراس وكعب الفرس واللطامنة ومحيطها بريف حماة الشمالي.