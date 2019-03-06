قرار قضائي بحظر سفر لاعب كرة قدم عربي والقبض عليه

أمرت محكمة الصحافة والمطبوعات في السودان، بالقبض على مهاجم المريخ بكري عبد القادر المدينة الملقب بالعقرب، وحظر سفره، بسبب غيابه عن حضور جلسة قضية رفعها ضده، العقيد صديق علي صالح، المدير الإداري السابق لمنتخب السودان.

وعلق محمد جعفر قريش، نائب رئيس نادي المريخ، على الحكم والكيفية التي سيتعامل بها المجلس مع القرار القضائي خلال الساعات المقبلة.

وقال قريش في تصريحات صحفية: "لم تصلنا الحيثيات الرسمية حول قرار القضاء بشأن بكري المدينة، لكن لا اعتراض على أحكام القضاء، مجلس المريخ سيبحث خلال الساعات المقبلة، كافة الحلول المطروحة".

وتابع قريش: "نحن في المريخ إخوة، واختلاف الرأي يجعل المريخ أقوى وأشد".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقال اللاعب بالفعل، من المنزل قبل قليل واقتياده لجهة غير معلومة.