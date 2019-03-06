عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقال فراس الدبس، مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، للأناضول إن 69 متطرفا اقتحموا المسجد اليوم من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

ومنذ العام 2003 يقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وهو ما تدينه دائرة الأوقاف الإسلامية، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد والتابعة لوزارة الأوقاف الأردنية مطالبة بوقف الاقتحامات.

ويأتي تواصل الاقتحامات في ظل حالة من التوتر تسود المسجد الأقصى منذ أسبوعين إثر إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

والثلاثاء، قال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، إن المجلس "لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية وقرارتها".

وقال الشيخ سلهب، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع طارئ، مساء الثلاثاء، لمجلس الأوقاف: "المسجد الأقصى لا تجري عليه أية قوانين أرضية، هو مسجد بقرار رباني".

جاء ذلك ردا على إمهال محكمة الصلح الإسرائيلية، الإثنين، مجلس الأوقاف، أسبوعا للرد على طلب الادعاء العام إعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة" في السور الشرقي للمسجد الأقصى.

وأكد رئيس مجلس الأوقاف أن "مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا أمام المصلين كأي جزء من رحاب المسجد الأقصى".

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية "باب الرحمة"، عام 2003 في أوج الانتفاضة الفلسطينية، وجددت تمديده سنويا، وصادقت محكمة الصلح على ذلك الإجراء، عام 2017.

وإثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون، الشهر الماضي، من إعادة فتح "باب الرحمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.