ميليشيا عراقية: إدراجنا على قائمة الإرهاب "حرب نفسية"

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

وصفت ميليشيا "حركة النجباء" العراقية، الأربعاء، قرار الولايات المتحدة الأمريكية إدراجها على قائمة الإرهاب، بـ"الحرب النفسية".

يأتي ذلك غداة إعلان الخارجية الأمريكية إدراج الميليشيا الموالية لإيران، وقائدها أكرم الكعبي، على قائمة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الميليشيا، هاشم الموسوي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك شرعية اتهامنا بالإرهاب".

واعتبر أن "فرض وصاياها (واشنطن) على الشعوب، ضرب من الخيال"، مضيفا: "في فكرنا الثوري، رضا الإدارة الأميركية عليك هو الإرهاب بعينه لأنك تمثل إرادتها".

ولفت الموسوي إلى أن "القرار الأميركي الجائر لا يتعدى حدود الحرب النفسية، ولا يغير من الواقع شيئاً".

وظهرت ميليشيا "حركة النجباء" أواخر 2012، متفرّعة عن تنظيم "عصائب أهل الحق"، والأخير يقوده رجل الدين الشيعي قيس الخزعلي.

وتنشط الحركة في العراق وسوريا، وذكرت تقارير صحفية في 2017، أنها تساعد طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، كما أن قادتها جاهروا بدعمهم لإيران.

ووفق بيان الخارجية الأمريكية، يشمل قرار إدراج الميليشيا على لائحة الإرهاب تجميد ممتلكاتها ومصالحها، وقائدها، لوقف الموارد التي تستخدمها "النجباء" في تنفيذ أعمال إرهابية.

ويشمل القرار جميع المصالح التي تخضع لولاية واشنطن، بما في ذلك انخراط الأمريكيين في أي تعامل مع الميليشيا أو أفرادها.

وأوضحت الوزارة أن الكعبي أسس الميليشيا عام 2013 بدعم من طهران، مشيرًا أنها تحصل على تمويل من الحكومة العراقية أيضًا، رغم عدم خضوعها لبغداد وولائها للمرشد الإيراني علي خامنئي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.