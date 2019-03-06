قدماء محاربي الجزائر يساندون الحراك ضد ترشح بوتفليقة

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365

أعلنت "المنظمة الوطنية للمجاهدين"، أكبر تنظيم لقدماء المحاربين في الجزائر، دعمها للحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الثلاثاء، عن المنظمة التي تضم قدماء المحاربين خلال ثورة التحرير الجزائرية (1954- 1962)، والتي سبق لبوتفليقة أن ترأسها شرفيا.

وقال البيان الذي اطلعت عليه الخليج 365: "تفتخر المنظمة بما ميّز الحراك الشعبي الذي اتخذته الساحة الوطنية (..) عبر سلوك حضاري سادته روح المسؤولية والانضباط ما أثار إعجاب العالم".

ويعد بيان المنظمة تحولا جذريا في موقفها، وتبدو كأنها تسحب دعمها لبوتفليقة، وهي التي أعلنت قبل أيام مساندتها لترشحه خلال زيارة أجراها لمقرها مدير حملته الانتخابية السابق عبد المالك سلال.

وأضاف البيان: "هي صورة مشرفة تعكس ما يتحلى به الإنسان الجزائري"، في إشارة إلى الحراك الشعبي عقب إعلان بوتفليقة في 10 فبراير/ شباط الماضي، نيته الترشح لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في أبريل / نيسان المقبل.

ووفق المنظمة التي لها رمزية تاريخية في الجزائر، فإن السبب الرئيسي لهذا الغضب الشعبي هو حالة "يأس لدى الشباب، وكذلك وجود تزاوج بين أصحاب المال ونافذين في السلطة".

ولفت البيان إلى وجود "تحالف غير طبيعي بين أطراف فاعلة في السلطة، وبين عناصر مغمورة ما لبثت أن فرضت نفسها على المستوى الاقتصادي كقوة استثمارية وهمية".

وحتى الساعة (9:15 ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي أو من محيط الرئيس بوتفليقة، حيال ما ورد في بيان منظمة المجاهدين.

ومنظمة المجاهدين التي تضم قدماء محاربي الثورة التحريرية؛ تعد أكثر منظمات البلاد نفوذا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962، وأغلب المسؤولين الذي تولوا حكم البلاد، ومنهم الرؤساء ينحدرون منها تحت غطاء "الشرعية الثورية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.