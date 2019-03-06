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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، استدعاء 2491 سيارة نيسان “ألتيما” موديلات العامين 2016 و 2017.
وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في قفل الباب الخلفي قد يؤدي عند خفض النافذة إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة.
ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات للتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع “استدعاء“، ومن ثم التواصل مع الشركة (بترومين للسيارات) لإعادة إجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
كانت هذه تفاصيل خبر يؤدي لفتح الباب أثناء تحرك المركبة.. #استدعاء 2491 سيارة نيسان بسبب هذا الخلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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