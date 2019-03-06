- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوصت لجنة الحج والإسكان بمجلس الشورى بمطالبة وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني”، وما لم يسلم منها وأسباب عدم التسليم.
كما أوصت اللجنة بضرورة مطالبة وزارة الإسكان بتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها، داعية الوزارة إلى إعداد نظام للتطوير العقاري يهدف لتنظيم العلاقة بين الوزارة ومالكي الوحدات والأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
وطالب أحد أعضاء المجلس، خلال مناقشة توصيات اللجنة، وزارة الإسكان بتوضيح ما آلت إليه الوحدات السكنية المتعثرة وذات العيوب الإنشائية، والاستفادة من التجارب العالمية لتطوير الأحياء القديمة، والتعاون في ذلك مع الأمانات والهيئات العليا في تطوير المناطق والقطاع الخاص.
وفيما تساءل عضو آخر عن حقيقة وجود خطة استراتيجية لدى وزارة الإسكان لاختيار مواقع مشروعاتها وأراضيها، مشيراً لبعد بعض المواقع عن الخدمات، وأشار أحد الأعضاء لعددٍ من السلبيات في برنامج “إيجار” ومنها عدم وجود وسيط عقاري في بعض المناطق، لافتاً لعدم وجود معلومات عن الأسر الضمانية المستفيدة من خدمات الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالبات شورية بتوضيح عدد المنتجات السكنية المسلّمة فعلياً للمواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.