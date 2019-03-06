ارتفاع #الذهب إلى 1290 دولار للأوقية

الخليج - رويترز

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إثر تعافيه في الجلسة السابقة من أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أسابيع مدعوما بتوقف الاتجاه الصعودي للأسهم العالمية، في حين حدت قوة الدولار من المكاسب.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1290.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وكان قد نزل إلى 1280.70 دولار في الجلسة السابقة وهو أقل مستوى منذ 25 يناير .

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة نحو 0.4 بالمئة الي 1289.60 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في الجلسة السابقة.

وقال محللون إن الأسواق تتوخى الحذر إزاء الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتنتظر تطورات المحادثات بين الاقتصادين الكبيرين بعد حرب الرسوم الجمركية بينهما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيرفض أي اتفاق غير مثالي لكن الطرفين سيواصلان العمل من أجل إبرام اتفاق مما جدد المخاوف في السوق.

ونزل السعر الفوري للبلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1507.77 دولار للأوقية.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.14 دولار للأوقية بعد أن هبطت لأقل مستوى منذ 27 ديسمبر في الجلسة السابقة. وفقد البلاتين 0.4 بالمئة ليسجل 833.10 دولار للأوقية.