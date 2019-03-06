الإنذار_المبكر يحذر من رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية على 4 مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عدة تنبيهات مبكرة، حذرت فيها من توقعات برياح سطحية نشطة مثيرة للغبار في الرياض ونجران والقصيم والمنطقة الشرقية، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة إن الحالة المذكور تستمر حتى الساعة الثامنة مساء، وتشمل في منطقة الرياض (المجمعة والخرج وحريملاء والمزاحمية ورماح وشقراء والدوادمي وعفيف ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة لها).

وتشمل في نجران (نجران، شرورة، حبونا، خباش)، فيما تشمل في القصيم (المذنب، الشماسية، الأجراء المجاورة).

كما تشمل مناطق (الجبيل، الدمام، الخبر، حفر الباطن والقيصومة والنعيرية، والخفجي والأجزاء المجاورة لها” في المنطقة الشرقية ، مطالبة قائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر .