انت الان تتابع أمريكا: ندعم حق الشعب الجزائري في التظاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات الجزائر

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تراقب الوضع في الجزائر وتدعم حق الشعب الجزائري في التظاهر، حسب "سكاي نيوز". واستأنف آلاف الجزائريين، اليوم الثلاثاء، الاحتجاجات في العاصمة وفي مدن أخرى، مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي ورافضين عرضه بألا يقضي فترته الرئاسية كاملة بعد الانتخابات في إبريل. ورفع محتجون لافتات كُتب على إحداها "انتهت اللعبة"، بينما حمل آخرون عبارة "ارحل يا نظام". وتوجه المحتجون من الطلاب مباشرة إلى الشوارع ولم يذهبوا إلى جامعاتهم، إذ تحاصرهم قوات الأمن وتمنعهم من مغادرة الحرم الجامعي.

وأوردت وسائل إعلام جزائرية عن نائب وزير الدفاع الجزائري، أحمد قايد صالح، قوله: "الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي.. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر". وشدد صالح في كلمة له على أن الشعب الجزائري "الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه". وتقدم