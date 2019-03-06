انت الان تتابع الصحة الكويتية: 414 مواطنا مصابون بـ«الايدز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد الكويتيين المصابين بفيروس نقص المناعة «الإيدز» بلغ عددهم 414 مواطنًا، إذ أشارت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة «الايدز» الدكتورة ماجدة القطان، في تصريح صحفي، إلى تزايد إقبال المراجعين على إجراء فحص فيروس نقص المناعة في العيادة التجريبية للفحص الطوعي وخدمات المشورة، موضحة أنه جارى العمل على خفض نسبة الإصابة بنحو 50% بحلول عام 2021.
وأضافت القطان، أنه عند اكتشاف حالات إيجابية، وبعد الحصول على موافقة المصابين، يتم عمل فحوصات تأكيدية لهم في سرية تامة، احتراما لخصوصية المريض، وتقديم العلاج اللازم، لافتة إلى أن زيادة عدد الحالات المكتشفة، يؤكد زيادة الوعي ودقة الفحوصات المستخدمة، لا سيما في ظل توفر العلاج وزيادة الأمن الصحي في الكويت. ولفتت
وأضافت القطان، أنه عند اكتشاف حالات إيجابية، وبعد الحصول على موافقة المصابين، يتم عمل فحوصات تأكيدية لهم في سرية تامة، احتراما لخصوصية المريض، وتقديم العلاج اللازم، لافتة إلى أن زيادة عدد الحالات المكتشفة، يؤكد زيادة الوعي ودقة الفحوصات المستخدمة، لا سيما في ظل توفر العلاج وزيادة الأمن الصحي في الكويت.
ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الإيدز، سوف تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى توسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج، والتركيز على الفئات الأكثر تعرضا للخطر، مثل متعاطي المخدرات بالأبر، وإقرار التدابير والبرامج المستندة إلى الأدلة العلمية، والتي من شأنها حمايتهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة، والكبد الوبائي، وحماية المجتمع الكويتي من تلك الأمراض.
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