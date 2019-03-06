انت الان تتابع استسلام المئات.. داعش يلفظ أنفاسه الأخيرة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، إن المئات من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي استسلموا لدى مغادرتهم آخر جيب للتنظيم في شرق سوريا وسط أكثر من 6500 شخص، معظمهم مدنيون، جرى إجلاؤهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وتواجه داعش الهزيمة في قرية الباغوز الواقعة على ضفاف نهر الفرات لكنها لا تزال تحتفظ بجيوب أخرى في مناطق نائية على مسافة أبعد نحو الغرب وتشن هجمات بأساليب حرب العصابات في مناطق أخرى فقدت السيطرة عليها، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت قوات سوريا الديمقراطية الإثنين الماضي، إنها أبطأت وتيرة الهجوم بسبب محاصرة مزيد من المدنيين داخل الجيب، لكنها أكدت عزمها السيطرة عليه قريبا، وكان يُعتقد في وقت سابق بأنه جرى إجلاء كل المدنيين من هناك.وأوضح مصطفى بالي مدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إن مئات المتشددين استسلموا بعد