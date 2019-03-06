انت الان تتابع الجيش الجزائري: الشعب الأصيل لن يفرط في نعمة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الجزائري

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الثلاثاء، أن قواته ستضمن الأمن، ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، ونقل تلفزيون النهار الجزائري، عن نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق قايد صالح، القول: «إن الشعب الجزائري الأصيل لن يفرط في نعمة الأمن»، متابعًا خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى أكاديمية شرشال: «ندرك أن الأمن المستتب سيزداد ترسيخا»، مؤكدًا أن الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي، لافتا إلى أن الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه.

وتقدم الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك. وخرج الآلاف إلى شوارع عدد من المدن الجزائرية، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على اعتزام بوتفليقة، 82 عاما، الاستمرار في منصبه رغم مرضه منذ سنوات الذي جعل