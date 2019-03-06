إطارات جديدة تواكب سيارات المستقبل الطائرة

تعد شركة "جود يير" Goodyear الأمريكية، من أكبر الشركات المصنعة لإطارات السيارات في العالم، وقد أثبتت ريادتها وتميزها بما قدمته من ابتكارات جديدة خلال مشاركتها بمعرض جنيف الدولي في دورته لعام 2019.

ومن وحي الخيال بأفلام السينما التي تتحدث عن مركبات المستقبل الطائرة التي لا تحتاج لطرقات، كشفت شركة Goodyear في دورة المعرض السويسري هذا العام، ابتكارها الجديد، الإطارات الطائرة Aero.

وعلى الرغم من أن الإطارات لا تزال حتى الآن قيد التصنيع، إلا أن العرض المبهر الذي قدمته Goodyear عن هذه الإطارات الطائرة، لفت أنظار جميع الحاضرين بجنيف الدولي.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، مقطع فيديو ترويجي لإطارات Aero الجديدة، يكشف عن كيف تعمل هذه الإطارات المستقبلية وكيف تسمح بإقلاع السيارات بشكل رأسي والطيران.

وأوضح الفيديو الذي نشره موقع شركة Goodyear أن إطارات Aero تدور بزاوي 90 درجة لتصبح في وضعية موازية للأرض أسفل السيارة، وتبدأ تروس الطيران بداخلها بالدوران بسرعة فائقة، لتقلع بها من على سطح الأرض.

ولم تكشف شركة Goodyear عن الموعد التقريبي الذي قد تطرح به هذه الإطارات، غير أنها أسعدت جميع الحاضرين من الخبراء بمعرض جنيف كونها تمثل التفكير المستقبلي الصحيح خارج الإطارات التقليدية.