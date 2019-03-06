ولادة حيوان نادر مجهول الجنس في فرنسا

شهدت حديقة حيوانات في مولوز، بشرق فرنسا، ولادة حيوان سيفاكا متوج من فصيلة الليموريات، لم يعرف جنسه بعد ولم يطلق عليه أي اسم في منتصف فبراير/شباط الماضي.

ويعد الحيوان من الكائنات المهددة بسبب الزراعة وقطع أشجار الغابات في جزيرة مدغشقر.

وأوضحت الحديقة أنه تم عزل الأم "بوبي" البالغة 6 سنوات عن الحيوانات الأخرى حتى لا تتعرض لضغط نفسي قبل وضع صغيرها.

وذكرت الحديقة أن "بوبي" هي من بين 20 من هذه الحيوانات القادرة على الإنجاب خارج موطنها الطبيعي، وتستوطن هذه الحيوانات مدغشقر في قلب الغابات الجافة والمنغروف في منطقة أنتريكا.

ويتراوح وزن الحيوان البالغ منها 3 إلى 4 كيلوجرامات وتتميز بفروها الأبيض والسكري ورأسها الأسود وصدرها الأصهب، وتتغذى على الأوراق والفاكهة ويمكن أن تقفز مسافة تزيد على 10 أمتار.

وأوضح بونوا كينتار، المدير المساعد لحديقة مولوز للحيوانات والنبات والطبيب البيطري، أن ولادة هذا الحيوان يعد "حدثا استثنائيا"، مشير إلى أنه الوحيد الذي اهتمت به والدته.

وقال مدير الحديقة، بريس لوفو: "من النادر جدا أن تهتم الأم بصغيرها بهذه الطريقة، نحن نكتفي بمراقبته عن بعد حتى لا نؤثر على نموه".

وأضاف أن أعداد هذا الحيوان تراجعت بالآلاف، وفي حالة عدم التحرك سيندثر هذا النوع في غضون 50 عاما.