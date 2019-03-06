غسل الأسنان يمنع السرطان

حذرت دراسة أمريكية من أن البكتيريا الشائعة التي تسبب عادة تسوس الأسنان ربما تسرع من نمو سرطان الأمعاء، وطالبت الدراسة بضرورة المحافظة على غسل أسنانك مرتين على الأقل يومياً للقضاء على تلك البكتيريا.

ونقلت صحيفة صن البريطانية عن جامعة كولومبيا أن هذا يعني أن الاختبارات التي قد تجري لاكتشاف البكتيريا التي تسبب التسوس يمكن أن يساعد الأطباء في يوم من الأيام في تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأوضح العلماء أن ذلك يعني أن نحو ثلث سرطانات الأمعاء ترتبط ببكتيريا فموية شائعة تسمى "ف. نوكلتوم". وهذه الحالات غالباً ما تكون الأكثر شراسة، وحتى الآن لم يكن أحد يعرف سبب ذلك.

وفي دراسة سابقة، اكتشف العلماء أن البكتيريا صنعت جزيئا ما يسمى "فاد إيه الملتصق" والذي حفز نمو الخلايا السرطانية. وفي هذه الدراسة، وجد العلماء أن خلايا القولون غير السرطانية تفتقر إلى البروتين الذي يحفز نمو السرطان، ثم اكتشفوا أنه من خلال تعطيل هذا البروتين، قاموا أيضًا بمنع نواة البكتيريا من الارتباط بالخلايا السرطانية، ما أدى إلى تباطؤ نموها. وعند وجود هذه البكتيريا، يزيد ذلك من إنتاج البروتين الذي يجذب مزيدا من البكتيريا وتدور الدائرة.

ونظر العلماء في بيانات ٤٦٦ مريضا بسرطان الأمعاء. وتبين أن الذين لديهم كمية أكثر من البروتين كانت حالتهم أسوأ، بغض النظر عن درجة أو مرحلة السرطان أو عمرهم أو جنسهم.