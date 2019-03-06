دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة جديد التطبيقات Calculator Touch آلة حاسبة تتعرّف على الكتابة اليدوية

في الشهر الماضي كان لنا موعد مع تطبيق الآلة الحاسبة MyScript Calculator 2 الذي أتي بقدرات فريدة وذكية للغاية، أبرزها التعرّف على الكتابة اليدوية الأكثر سوءًا، مع دعمه سحب وإسقاط الأرقام، وحتى كتابة الكسور، فضلًا عن سهولة كتابة الكسور باليد بدلًا من الكتابة عبر المفاتيح، فإذا كنت بحاجة إلى بديل لهذا التطبيق ومع قدرات مشابهة فقم بتجربة التطبيق الجديد Calculator Touch والمتاح حصرًا على نظام تشغيل أندرويد.

فيما يخص التعريف بالتطبيق، باختصار شديد هو عبارة عن آلة حاسبة جديدة ومبتكرة تستخدم شاشة الهاتف الذكي التي تعمل باللمس، وأبرز مزاياه دعمه التعرّف على الكتابة اليدوية، وبهذه الطريقة يمكنك كتابة مسألة الرياضيات التي ترغب في حلها، أو ببساطة كتابة الأرقام اللازمة لحل المشكلة بإصبعك، على أن يدعم التطبيق الكتابة اليدوية للأرقام والإشارات والرموز وما إلى ذلك.

ومن مميزات تطبيق Calculator Touch تضمينه لمُحوّل عملات ومُحوّل للوحدات، وحفظ كل ما يتعامل معه في سجل يمكن الرجوع إليه في أي وقت، ودعمه للإيماءات بهدف الوصول السريع لواجهات التطبيق أبرز هذه الإيماءات الضغط المُطوّل على أي مكان في اللوحة لمسح كل شيء في مربع كتابة الأرقام، كما ويدعم التطبيق التخصيص بما في ذلك دعم الوضع المُظلم.

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أخيرًا تطبيق Calculator Touch متاح للتحميل مجّانًا، على أن تدعم هذه النسخة الإعلانات، وللتخلص من الإعلانات والاستفادة الكاملة من مميزات التطبيق عليك شرائه من داخله وذلك بسعر 2.49$.

التدوينة جديد التطبيقات Calculator Touch آلة حاسبة تتعرّف على الكتابة اليدوية ظهرت أولاً على عالم التقنية.