الأمن العراقى يدمر مقرات لتنظيم داعش فى صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الأمن بمحافظة الأنبار العراقية تدمير مقرات لتنظيم (داعش) وإلقاء القبض على مطلوبين اثنين في صحراء الرطبة. وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء - "إن الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار نفذ واجب إنزال مظلي مع الفرقة الأولى للجيش في صحراء الرطبة بإسناد من طيران الجيش، حيث إنه تم القبض على مطلوبين اثنين وتدمير سيارتين وعدد من المقرات للتنظيم". وتقوم القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي - بين فترة وأخرى - باستهداف وقصف مواقع وتجمعات للإرهابيين في المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار، والتي تؤدي إلى تدمير المواقع وإلحاق خسائر كبيرة بين صفوفهم.

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