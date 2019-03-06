الكويت: عودة سوريا لمحيطها العربي يسعدنا ونطالب بحل سياسي سريع

وقال وزير خارجية الكويت، صباح الخالد الحمد الصباح، إن "بدء العملية السياسية في سوريا وعودتها إلى أسرتها العربية سيسعدنا كثيرا في دولة الكويت"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف. وذكر الوزير الكويتي: "روابط علاقات روسيا والكويت تاريخية ولموسكو مواقف نقدرها عاليا". وأضاف: "نقدر جهود روسيا في دعم تسوية الأزمة الخليجية وجهود الوساطة". وكانت الجامعة العربية أوقفت عضوية سوريا، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2011، نتيجة لضغوط عدة مارستها دول عربية، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد.

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