العراق: "قسد" سلمتنا جميع الدواعش المعتقلين من مختلف الجنسيات

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وقال رئيس المجلس حميد الهايس إن "أي عنصر من "داعش" يسلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يتم نقله إلى العراق بغض النظر عن جنسيته"، مبينا أن "هؤلاء من مختلف جنسيات العالم"، كما نقلت"السومرية".
© REUTERS / AKO RASHEED
وأكد الهايس أن "القوات الأمنية تسيطر عليهم وتنقلهم إلى أماكن آمنة شديدة الحراسة"، موضحا أنه "سيتم محاكمتهم وفقا للقوانين العراقية".
وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، أن نقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق يثير مخاوف التعذيب، فيما دعت الدول إلى استقبال مواطنيها الذين قاتلوا مع "داعش" ومحاكمتهم هناك.
وتسلم العراق، في وقت سابق، من قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 380 عنصرا في "داعش" غالبيتهم عراقيون، بهدف محاكمتهم داخل البلاد وفقا للقوانين العراقية.
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