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© AP Photo / Nariman El-Mofty
وقال مصدر أمني إن قرار منع الرخص لهاتين الفئتين يعود إلى أن غالبية المؤذنين يقيمون في المساجد التي يعملون بها. أما بالنسبة للممرضين، فإن تنقلهم يفترض أن يكون من خلال باصات تابعة لوزارة الصحة.
وأصدر مديرو المرور تعميما بهذا الخصوص على جميع العاملين، مطالبين الالتزام بالقرار وتطبيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تفسر سبب منع مؤذني المساجد من الحصول على رخصة قيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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