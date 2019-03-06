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الكويت تفسر سبب منع مؤذني المساجد من الحصول على رخصة قيادة

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© AP Photo / Nariman El-Mofty

وجاء الحظر، بعدما وجه مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير، العقيد يوسف الخدة، قرارا بمنع إصدار رخص القيادة لهاتين الشريحتين، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال مصدر أمني إن قرار منع الرخص لهاتين الفئتين يعود إلى أن غالبية المؤذنين يقيمون في المساجد التي يعملون بها. أما بالنسبة للممرضين، فإن تنقلهم يفترض أن يكون من خلال باصات تابعة لوزارة الصحة.

وأصدر مديرو المرور تعميما بهذا الخصوص على جميع العاملين، مطالبين الالتزام بالقرار وتطبيقه.

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