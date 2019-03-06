مجلس الوزراء العراقي يوعز بإكمال مشروع ميناء "الفاو"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أوعزت الحكومة العراقية إلى وزارة النقل، في إكمال البنى التحتية البحرية لمشروع ميناء "الفاو الكبير" بمحافظة البصرة (جنوب)، "لما له من أهمية اقتصادية".

وذكر مكتب وزير النقل عبد الله لعيبي، في بيان، أن المشروع تصدر قرارات جلسة المجلس المنعقدة مساء الثلاثاء.

ويخطط العراق منذ 2012، لاستكمال مراحل إنشاء ميناء "الفاو الكبير" الذي يعّد أكبر الموانئ الجنوبية، وتقدر كلفته بـ 5 مليارات دولار، لكن الأزمة المالية على مدى السنوات الماضية تسببت بإيقاف جزئي لمراحل الإنشاء.

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في بيان مساء الثلاثاء، منح وزارة النقل استثناءات وصلاحيات توقيع عقود، بشأن مشروع البنى التحتية للميناء.

وتضم محافظة البصرة 7 موانئ مطلة على الخليج العربي، 5 منها مخصصة للأغراض التجارية، واثنان هما "العمية" و"البصرة" مخصصان لتحميل نحو 80 بالمئة من صادرات النفط.

ومن المقرر وفق التصاميم، أن يحتوي ميناء "الفاو الكبير" على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول ألفي متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون متر مربع، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.