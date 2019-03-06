شاهد.. تصادم مروع يؤدي لاشتعال مركبتين على #جسر_الملك_فهد ويتسبب في وفاة شخصين

صحيفة الخليج الالكترونية

اشتعلت النيران في مركبة من نوع تشارجر وشاحنة بعد اصطدامهما صباح اليوم الأربعاء، على جسر الملك فهد في الجانب البحريني.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن الحادث تسبب في وفاة شخصين وإصابة بليغة لاثنين آخرين، فيما باشرت الجهات الأمنية اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأظهرت صور ومقطع فيديو حجم الضرر الذي حل بالمركبة والشاحنة، حيث قضت النيران على معظم أجزائهما.