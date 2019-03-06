صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن شركة “لوكهيد مارتن” ستتلقى مبلغ 946 مليون دولار، أول دفعة من قيمة صفقة “صواريخ ثاد” الدفاعية للمملكة، والبالغة إجمالاً 15 ملياراً. وأكدت أن تسليم الدفعة الأولى للشركة يأتي بهدف سرعة توريد منظومة الدفاع الصاروخي للمملكة. ووقعت المملكة والولايات المتحدة في نوفمبر 2018 اتفاقية لشراء 44 منصة صواريخ ثاد وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى. وبيَّن الينتاجون أن صفقة الصواريخ كانت جزءاً من صفقة تسليح كبيرة قيمتها 110 مليارات، تفاوضت بشأنها إدارة الرئيس دونالد ترامب مع المملكة في 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا.. منظومة «صواريخ ثاد» الأمريكية تصل إلى #المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.