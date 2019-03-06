زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب #الفلبين

الخليج - واس ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم منطقة هيناتوان في الفلبين. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال يبعد 69 كيلومترًا عن شرق إلى الشمال الشرقي من منطقة هيناتوان. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.

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