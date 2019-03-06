القدس تئن وجعًا.. لماذا يصر الاحتلال على إغلاق باب الرحمة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إطار استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، تشهد القدس، ظروفًا غير مسبوقة، في محاولات إسرائيل لتهويد أجزاء من محيط المسجد الأقصى وأبوابه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

ومؤخرا استطاع الفلسطينيون في القدس، فتح مبنى باب الرحمة ”أحد أبواب الأقصى وأداء صلاة الجمعة فيه، بعد 16 عامًا من إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بزعم استخدام مبناه من قِبل ناشطين، يشكلون خطرًا أمنيًا على الإسرائيليين في القدس.

وشنت إسرائيل، حملة اعتقالات ومداهمات في مدينة القدس وضواحيها، وقامت باعتقال وإبعاد شيوخ المسجد الأقصى، وعلى رأسهم، رئيس مجلس أوقاف الأقصى، الشيخ عبد العظيم سلهب ونائبه، كما اعتقلت عددًا كبيرًا من الشبان المقدسيين بتهمة المشاركة في فتح باب الرحمة.

وعقب ذلك، أمهلت ما تسمى محكمة الصلح“ التابعة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، دائرة الأوقاف الإسلامية أسبوعًا للرد على طلب النيابة الإسرائيلية، بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، بزعم أن المُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.

ورفض مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس، الطلب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه لن يرد على محاكم الاحتلال بشأن مصلى الرحمة، وسيبقى مفتوحًا أمام المصلين الفلسطينيين.

عضو مجلس الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس حاتم عبد القادر قال: إن المجلس عقد جلسة طارئة، لبحث إمهال محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس مجلس الأوقاف، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية أن المجلس لن ينصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الأقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولا يُخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى، والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976″.

وتابع عبد القادر:المجلس قرر البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت، بعد موافقة المجلس على المخططات الهندسية المتعلقة التي قدمت الخاصة بعملية الترميم.

ومع مهلة الاحتلال التي قاربت على الانتهاء، وإصرار مجلس الأوقاف في مدينة القدس، على أن يبقى باب الرحمة مفتوحًا أمام الفلسطينيين، تبدو إرهاصات المواجهة أكثر احتمالاً من أي وقت مضى، والتي تتزامن مع تقسيم وتهويد لعدد من المناطق بالقدس.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، كافة أبناء الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن تواجده، وخاصة المقدسيين، للخروج في مسيرات غضب للتعبير عن التمسك بالمقدسات، ورفض مخططاته التهويدية.

كما حذرت الأمانة العامة في بيانٍ لها، من أي اعتداءات إسرائيلية محتملة على القدس، وأهلها والأماكن الدينية فيها، مطالبة المنظمات الدولية، بالتدخل الفوري لوقف إجراءات التهويد التي تنتهجها إسرائيل من أجل الحصول على مزيد من الأراضي المقدسة، مشيرةً إلى استعدادها لأي مواجهة من أجل الحفاظ على القدس.

ويقع مبنى باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، وهو مبنى كبير يحتوي على قاعة واسعة، وفي عام 2003 أغلقت سلطات الاحتلال المبنى حيث كان مقرا للجنة التراث الإسلامي واعتبرته سلطات الاحتلال انه يستخدم لنشاطات سياسية، وفي عام 2017 أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي بإغلاق المبنى إلى إشعار آخر، بالاستناد إلى "قانون مكافحة الإرهاب".

ولم يتوقف الاحتلال طيلة السنوات السابقة عن شن جرائمه الوحشية ضد المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

يذكر أن اقتحامات المسجد الأقصى تتم بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ووسط انتشار مكثف لقوات وعناصر الشرطة والوحدات الخاصة داخل المسجد وعند أبوابه.