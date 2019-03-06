باتفاق روسي إسرائيلي.. هل تغادر إيران سوريا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي من جديد عاد الحديث مرة أخرى عن سيناريوهات واتفاقيات روسية -"إسرائيلية" عن قرب إخراج القوات العسكرية من سوريا.

محاولات إخراج طهران من دمشق ليست المرة الأولى، فالاحتلال الإسرائيلي لمرات عديدة أعلن سعيه لإقصاء القوت الإيرانية، وهو ما زاد حدته قبل شهر عبر قصف مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

مستقبل الوجود الإيراني في سوريا بات على محك سيناريوهات عديدة، بعد الإعلان عن بدء تنسيق ثنائي ما بين روسيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جاء على لسان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه توصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في موسكو إلى تفاهم يقضي بتشكيل فريق يمثل العديد من الدول لبحث قضية إخراج القوات الأجنبية من سوريا.

وعاد نتنياهو قبل أيام ليؤكد أنه لن يسمح لإيران بالبقاء عسكرياً في سوريا، وهو ما أوصله للروس خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء زيارته الأخيرة إلى موسكو.

وقال نتنياهو، خلال جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية، إنه اتفق مع الرئيس بوتين على جملة من القضايا المتعلقة بوجود القوات الأجنبية في سوريا، ومواصلة عملها العسكري ضد إيران.

وأضاف: "لقد اتفقنا على مواصلة العمل بآلية التنسيق العسكري بين الجيش الروسي وجيش الدفاع الإسرائيلي، واتفقت مع الرئيس بوتين على هدف مشترك هو إخراج القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية، واتفقنا على تشكيل طاقم مشترك سيعمل على تحقيق هذا الهدف بمشاركة جهات أخرى".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث الملف ذاته مع بوتين خلال قمة هلسنكي التي جمعتهما في يوليو الماضي، حيث تعهد الرئيس الروسي بعدم التدخل في الضربات الجوية الإسرائيلية على القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها في سوريا.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية حينها أن موسكو ستتولى العمل على سحب القوات الإيرانية من الحدود الإسرائيلية مقابل الانسحاب الأمريكي من المنطقة.

موقع "نزيف نت" الاستخباري العبري ذكر في تقرير نشر الجمعة (1 مارس)، أن نتنياهو حصل من بوتين خلال زيارته لموسكو (27 فبراير) على ضوء أخضر لتنفيذ استراتيجيته الخاصة بإخراج المليشيات الموالية لإيران من سوريا، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد استئناف الغارات الإسرائيلية داخل سوريا بشكل مكثف بعد انتهاء أزمة إسقاط الطائرة الروسية.

وفي السياق ذاته نقل موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري عن نتنياهو قوله إنه حصل خلال زيارته موسكو على انطباع مفاده أن "إخراج القوات الإيرانية من سوريا بات هدفاً معلناً لروسيا، وأن الرئيس الروسي يبدي تفهماً للمسوغات الاستراتيجية التي تدفع إسرائيل للعمل عسكرياً من أجل الحفاظ على مصالحها في سوريا"، مشيراً إلى أنه "أوضح لبوتين بما لا يقبل الشك أن إسرائيل ستواصل العمل بكل قوة من أجل منع إيران من التمركز على حدودها".

ونقلت "القناة 13" العبرية عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه رافق نتنياهو خلال زيارته أن "الوفد الإسرائيلي أطلع بوتين وفريقه على معلومات استخبارية توثق مواطن التواجد العسكري الإيراني في أرجاء سوريا، وأنه استمع إلى شرح مفصل قدمه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي تامير هايمان، الذي كان ضمن الوفد الزائر".

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طرابلس، خالد السعيد، أن "بقاء الإيرانيين في سوريا يجعل النظام تحت مقصلة الأمريكان والإسرائيليين، وهما قادران على فرض المزيد من الضغوط الدولية على نظامه المتهالك".

وأشار السعيد في تصريحات صحفية إلى أن "بقاء الإيرانيين في سوريا لا يخدم مصلحة الأسد من ناحية أنه سيجعل طهران تمارس دور الوصاية على النظام، بحيث يكون أداةً في يدها لمواجهة خصومها في المنطقة، كما هو الحال مع سائر المليشيات التي ترعاها إيران، لذلك يمكن لنظام الأسد أن يترك الحلبة لموسكو وطهران، ويترقب لمن تكون الغلبة ويتعامل مع الوضع الجديد".

وأشار إلى أن "إيران سبق أن قدمت مؤشرات على احتمال قبولها بخيار الانسحاب من سوريا تحت الضغط الروسي، تجلى ذلك في يوليو 2018 على لسان علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي للعلاقات الدولية، في كلمة ألقاها بنادي فالداي بموسكو؛ حيث ذكر حينها أن بلاده مستعدة لسحب قواتها العسكرية من سوريا والعراق في حال طلبت إدارتا البلدين ذلك؛ بأنهما لا يحتاجان إلى المستشارين العسكريين، فإن إيران لن تتردد في الانسحاب من هناك".

وتوقع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس أن "تضطر إيران إلى قبول خروج مشروط من سوريا مقابل دور يتم الاتفاق عليه لحزب الله، أو بقاء خبراء من الحرس الثوري في دمشق، وضمان حصتها من كعكة إعادة إعمار سوريا بعد أن تضع الحرب أوزارها".

وفي تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" قال زياد الطائي حقوقي سوري، إن موعد خروج مليشيات إيران من سوريا بدا وكأنه سيتحقق، خصوصا مع إصرار روسيا وإسرائيل على ذلك المطلب.

وأوضح أن إيران ستقبل الأمر، فهي تعرف جيدا أن قواتها لن تستطيع الوقوف في وجه الروس، وتعرف جيدا أن موسكو وواشنطن يقفان مع تل أبيب.

وتابع: الأسد أضعف مما يستطيع أن يقف إلى جانب إيران، قراره يخرج من الكرملين، والجميع يعرف ذلك.

وأشار إلى أن إيران ستبتعد تدريجيا من سوريا، تبدأ بالابتعاد عن الحدود الإسرائيلية بموافقة روسية أمريكية، ثم الابتعاد عن كامل سوريا.

يذكر أنه قبل أشهر، تحديدا منتصف العام الماضي، أعلنت موسكو على لسان فلاديمير بوتين قرب إخراج القوات الأجنبية المقاتلة في سوريا، ليأتي بعدها وزير خارجيته سيرجي لافروف قائلا: اتفاقية أستانة حول سوريا تؤكد سحب القوات الأجنبية من مناطق خفض التوتر، مضيفا: "قوات الجمهورية العربية السورية هي الوحيدة التي يجب أن تكون على حدود سوريا مع إسرائيل"..

النداءات الروسية وقتها أكدت عزم موسكو على إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وهو ما تمسكت به دولة الاحتلال الإسرائيلي.