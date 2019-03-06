من هي أغنى امرأة في العالم.. وما هو عملها؟

تربعت بيتانكورت مايرز، صاحبة شركة "لوريال" على عرش أغنى امرأة، لعام 2019، وهي وريثة إمبراطورية لوريال للتجميل، بثروة بلغت 49.3 مليار دولار.

كما ذكرت مجلة "فوربس"، أن في الترتيب العام لأغنى الشخصيات في العالم، جاءت مايرز في المرتبة الـ15، وتم نشر القائمة بأكملها في 5 آذار/ مارس.

هذا وتعمل بيتانكورت مايرز كعضو في مجلس إدارة "لوريال"، منذ عام 1997، وتعتبر مايرز هي الحفيدة الوحيدة لمخترع صبغة الشعر ومؤسس الشركة أوجين شولر والابنة الوحيدة ليليان بيتانكورت، وتؤكد الصحيفة أن مايرز وأقاربها يمتلكون 33% من شركة "لوريال".

وزادت ثروتها، خلال العام الماضي، بمقدار 7.1 مليار دولار، أو 17%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسهم الشركة.

والجدير بالذكر أنه وبحسب تقارير "فوربس"، فقد كانت أغنى امرأة في عام 2018 هي أليس والتون، وتبلغ من العمر 68 عاما، وهى الابنة الوحيدة لسام والتون مؤسسة سلسلة متاجر "وولمرت"، وتحتل المركز الـ16 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، إذ تصل ثروتها إلى 46 مليار دولار، ومن أهم إنجازاتها بخلاف قطاع الأعمال، إنشاء متحف "كريستيال بريدغيس" للفن الأمريكي الحديث في العام 2011، في ضوء اهتمامها الكبير بالفنون.