5 أسباب تؤدي للسمنة المفاجئة

يعاني كثيرون من السمنة التي تعود لأسباب مختلفة منها النظام الغذائي غير الصحي أو قلة النشاط والحركة أو بعض الأسباب المرضية أو العرضية التي تؤدي للسمنة المفاجئة.

وقد يكون أحد أسباب زيادة الوزن المفاجئة هو احتباس السوائل في الجسم، ويمكن أن يتسبب في انتفاخ الأطراف، واليدين، والقدمين، والوجه، أو البطن، ويواجه الأشخاص الذين يعانون من قصور في القلب، وأمراض الكلى، وتناول بعض الأدوية هذه المشكلة بكثرة، أو ربما تكون زيادة الوزن ترجع لتغيرات هرمونية، أو لأسباب بسيطة.

ويوضح دكتور محمد حلمي، استشاري علاج السمنة والنحافة، عضــــو الجمعية الأمريكية للسمنة، وفقا لـ"العين الإخبارية"، أسباب السمنة المفاجئة التي يتعرض لها البعض دون سابق إنذار، ونستعرضها فيما يلي:

1- قلة النوم

قلة النوم تحرم الجسم من الحصول على راحته المطلوبة، وتؤدي إلى زيادة معدل تخزين الدهون ومن ثم زيادة الوزن خلال وقت قصير.

2- القلق والتوتر

المعاناة من القلق والتوتر تؤدي بدورها لزيادة الوزن المفاجئ لأنها تبطئ من عمليات الأيض في الجسم، وهي إحدى العمليات الحيوية المسؤولة عن إنتاج الطاقة عن طريق تحويل المواد الغذائية التي يتم هضمها إلى طاقة، كما يحفز القلق الجسم على إفراز هرمونات تزيد من الوزن، ويدفع الشخص لتناول الكثير من الطعام في محاولة لإلهاء النفس.

3- تناول بعض الأدوية

يؤدي تناول بعض الأدوية إلى زيادة الوزن بشكل كبير كجزء من أعراضها الجانبية مثل أقراص منع الحمل، والكورتيزون وأدوية الصداع النفسي والأدوية الخاصة بالأمراض العصبية وغيرها.

4- سن اليأس

بلوغ المرأة سن اليأس يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل الأيض في الجسم، وقلة إفراز هرمون الأستروجين الذي يزيد معدل تخزين الدهون في الجسم، كما تمر المرأة بعدة تغييرات جسمانية تجعلها تشعر بعدم الراحة والقلق والأرق وهو ما يساهم بدوره في زيادة الوزن.

5- اضطراب الغدد الصماء

تتمثل المهمة الرئيسية للغدد الصماء فى إفراز الهرمونات مباشرة فى مجرى الدم، حيث تنظم الهرمونات الوظائف الحيوية فى الجسم مثل عمليات الإيض، والنمو والتطور، والنوم، ووظائف الأنسجة، والمزاج وغيرها، ويؤدي اضطراب تلك الغدد إلى زيادة الوزن.