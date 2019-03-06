فيتنام تدعو لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية بـ"إجراءات حاسمة"

دعا رئيس وزراء فيتنام إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" لمكافحة انتشار حمى الخنازير الأفريقية في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية الحكومية إن المرض، وهو شديد العدوى بين الخنازير وغير مضر للبشر، انتشر بسرعة في الصين المجاورة منذ أغسطس/آب الماضي ورُصد في 7 مناطق في فيتنام.

وقال رئيس الوزراء نجوين شوان بوك: "يجب أن نكافح هذا الوباء كما لو كنا نحارب عدوا"، وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع مسؤولين محليين، الإثنين، وفقا لتقرير نشر، الثلاثاء، جاء فيه أن بوك دعا "النظام السياسي بأسره" لاتخاذ "إجراءات حاسمة" لمكافحة المرض.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية أن المرض رُصد في الفترة من أول فبراير/شباط حتى 3 مارس/آذار في 202 أسرة في 7 مدن أو أقاليم في شمال فيتنام منها العاصمة هانوي.

ونقل الموقع عن وزارة الزراعة والتنمية الريفية أن أكثر من 4300 رأس من الخنازير أصيبت بالمرض وأعدمت، مشيرا إلى أن فيتنام أنتجت 3.82 مليون طن من لحوم الخنازير في 2018 أي ما يعادل 72% من إجمالي إنتاج البلاد من اللحوم بارتفاع 2.2% عن 2017.

وبدأ الفيروس في الانتشار في بعض المناطق المحيطة بهانوي أثناء قمة عقدت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بعد أن ظهرت أولى الحالات المؤكدة في فيتنام في 3 مزارع في إقليمي تاي بينه وهونج ين.

وتمثل لحوم الخنازير 3 أرباع إجمالي استهلاك اللحوم في فيتنام التي يبلغ عدد سكانها نحو 95 مليون نسمة.