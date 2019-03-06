دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: هكذا مرت أول عملية حفر على سطح المريخ

نظم مسبار «إنسايت» رحلة إلى سطح المريخ، وعلى ظهره جهاز الحفر «HP3»، والذى نفذ أول ثقب في تربة المريخ والذى وصل عمقه إلى 1 و50 سنتيمترًا.

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ومن جانبه، تحدث تيلمان سبوهن، المشرف على مشروع الحفر: «يبدو أن الجهاز اصطدم خلال عملية الحفر بحجر صلب ما جعله يميل بمقدار 15 درجة، أو أزاحه».

نظم مسبار «إنسايت» رحلة إلى سطح المريخ وعلى ظهره جهاز للحفر alqiyady 1 نظم مسبار «إنسايت» رحلة إلى سطح المريخ وعلى ظهره جهاز للحفر

نظم مسبار «إنسايت» رحلة إلى سطح المريخ وعلى ظهره جهاز للحفر

حيث أنطلق المسبار في رحلة من أجل تجربة أول عملية حفر على سطحه alqiyady 1 حيث أنطلق المسبار في رحلة من أجل تجربة أول عملية حفر على سطحه

حيث أنطلق المسبار في رحلة من أجل تجربة أول عملية حفر على سطحه

نفذ أول ثقب في تربة المريخ والذى وصل عمقه إلى 1 و50 سنتيمترًا alqiyady 1 نفذ أول ثقب في تربة المريخ والذى وصل عمقه إلى 1 و50 سنتيمترًا

نفذ أول ثقب في تربة المريخ والذى وصل عمقه إلى 1 و50 سنتيمترًا

ولكن لن ينتهى الأمر فهناك خطة لـتعميق الثقب مسافة من 3 إلى 5 أمتار alqiyady 1 ولكن لن ينتهى الأمر فهناك خطة لـتعميق الثقب مسافة من 3 إلى 5 أمتار

ولكن لن ينتهى الأمر فهناك خطة لـتعميق الثقب مسافة من 3 إلى 5 أمتار

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وأوضح المركز الألماني للطيران والفضاء، أنه بعد انتهاء فترة تبريد الجهاز، مؤكدًا أن الرحلة من المقرر أن تبدأ مرحلة الحفر الثانية على أن تستمر أربع ساعات، وذلك من أجل تعميق الثقب مسافة من 3 إلى 5 أمتار، لقياس الحرارة المنبعثة من باطن الكوكب الأحمر.

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الجدير بالذكر المسبار «إنسايت» قد أطلق في مايو 2018، وفي نوفمبر من العام نفسه، هبط على سطح الكوكب الأحمر. المزيد:

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