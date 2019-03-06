لجنة وزارية عربية تبحث كيفية التصدى للمخططات الإسرائيلية فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتصدي للمخططات الإسرائيلية في أفريقيا اجتماعًا، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير الدولة للشئون الأفريقية السعودي أحمد قطان، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تنطلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتضم اللجنة كلًا من: السعودية (رئيسًا) والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحثت اللجنة خطة العمل التي أعدتها اللجنة على مستوى المندوبين الدائمين للتصدي للمخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية والعمل على مواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بمحاولات إسرائيل النفاذ إلى أفريقيا والإضرار بالقضية الفلسطينية من خلال التأثير في منهجية وأسلوب التصويت الأفريقي في المحافل الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

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