شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" الكويتية: 414 مواطنا عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن إجمالى عدد الكويتيين المصابين بفيروس نقص المناعة "الإيدز" بلغ 414 مواطنا.

وأشارت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة الكويتية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة (الايدز) الدكتورة ماجدة القطان – في تصريح صحفي - إلى تزايد إقبال المراجعين على إجراء فحص فيروس نقص المناعة في العيادة التجريبية للفحص الطوعي وخدمات المشورة، موضحة أنه جارى العمل على خفض نسبة الاصابة بنحو 50% بحلول عام 2021.

وأضافت القطان أنه عند اكتشاف حالات إيجابية، وبعد الحصول على موافقة المصابين، يتم عمل فحوصات تأكيدية لهم في سرية تامة، احتراما لخصوصية المريض، وتقديم العلاج اللازم، لافتة إلى أن زيادة عدد الحالات المكتشفة، يؤكد زيادة الوعي ودقة الفحوصات المستخدمة، لاسيما في ظل توفر العلاج وزيادة الأمن الصحي في الكويت.

ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة (الايدز)، سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج، والتركيز على الفئات الأكثر تعرضا للخطر، مثل متعاطي المخدرات بالأبر، وإقرار التدابير والبرامج المستندة إلى الأدلة العلمية، والتي من شأنها حمايتهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة، والكبد الوبائي، وحماية المجتمع الكويتي من تلك الأمراض.