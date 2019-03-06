ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد "وقع الحادث بين شاحنة ومركبة صغيرة، وباشرت الجهات الأمنية البحرينية معاينة موقع الحادث، مؤكدة وفاة شخصين وإصابة بليغة لاثنين آخرين. وقامت الجهات المعنية بإغلاق جسر الملك فهد عقب الحادث المروع. ولم يرد بعد أي بيان من الجهات الرسمية، كما لم يتم الكشف عن ملابسات الحادث وأسبابه.

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى على جسر الملك فهد... النيران تشتعل وقوات الأمن تتحرك (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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