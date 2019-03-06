وبعث الأمير تميم بن حمد برسالة إلى رئيس دولة غانا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما أرسل نائب الأمير القطري عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقيتين تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا لتهنئته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. واستقلت غانا عن المملكة المتحدة في 6 مارس/آذار عام 1957.

كانت هذه تفاصيل خبر 3 رسائل من قطر إلى دولة أفريقية... إحداهما من الأمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.