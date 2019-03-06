القوات الأمريكية في التنف أحبطت العملية الإنسانية لإنقاذ المواطنين في مخيم الركبان

سبوتنيك. وجاء في البيان: "ندعو الجانب الأمريكي للانتقال من الشعبوية إلى التصرفات الفعلية: تحرير سكان مخيم الركبان المحتجزين بشكل غير قانوني وتأمين حقهم (مجانا) بالخروج إلى أماكن إقامتهم الدائمة، وتقديم ضمانات لمرور آمن لسيارات قوافل المساعدات الإنسانية عبر منطقة التنف المحتلة بشكل غير قانوني".
واتهم البيان الولايات المتحدة بأنها أفشلت عمليا، إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيم.
وجاء في هذا الصدد: "قيادة التشكيلة الأمريكية في منطقة التنف، لم تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير المرور الآمن لسيارات القوافل عبر المنطقة التي تبلغ مساحتها 55 كلم والتي يسيطرون عليها، هذا في جوهره أحبط تنفيذ عملية إنسانية غاية في الأهمية لإنقاذ المواطنين السوريين الموجودين في الركبان".
وأكد البيان أن الحديث عن عمليات إنسانية في المخيم، غير وارد ما دامت "العصابات" المسلحة الموالية للولايات المتحدة، هي من يسيطر على سكان المخيم.
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