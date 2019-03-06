الكشف عن مفاوضات لاستقدام #العمالة_المنزلية من 4 دول

صحيفة الخليج الالكترونية كشف مسؤول بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إجراء مفاوضات متقدمة لاستقدام العمالة المنزلية من 4 دول. وأوضح مدير العلاقات العمالية بالإدارة العامة بالعلاقات الثنائية الدولية بالوزارة ياسر العتيبي، خلال ملتقى الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، أن هذه الدول هي النيبال ولاوس من آسيا، وغانا ونيجيريا من إفريقيا.

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