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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة العدل أن نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاءها هو مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، أوغرامة لاتزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
وبّينت أن أشكال جريمة نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاءها تشمل نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، والحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، والإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
ولفتت إلى أنه يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل المملكة والتي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.
وأشارت إلى أنه يقصد بالمعلومات السرية كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات قد يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.
كانت هذه تفاصيل خبر #وزارة_العدل: جريمة نشر الوثائق وإفشاء الأسرار تصل عقوبتها للسجن 20عامًا ومليون ريال غرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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