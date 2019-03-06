وزارة_العدل: جريمة نشر الوثائق وإفشاء الأسرار تصل عقوبتها للسجن 20عامًا ومليون ريال غرامة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة العدل أن نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاءها هو مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، أوغرامة لاتزيد على مليون ريال أو بهما معاً.

وبّينت أن أشكال جريمة نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشاءها تشمل نشر وثائق أو معلومات سرية أو إفشائها، والحصول بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، والإخلال بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

ولفتت إلى أنه يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أو استقبلتها الأجهزة الحكومية المختلفة داخل المملكة والتي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.

وأشارت إلى أنه يقصد بالمعلومات السرية كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات قد يؤدي إفشاؤها للإضرار بالأمن الوطني للمملكة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها.