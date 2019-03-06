تعرف على أهم أهداف نظام المنافسة الجديد

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صحيفة الخليج الالكترونية
سلطت الهيئة العامة للمنافسة الضوء على أهم أهداف نظام المنافسة الجديد.
وأوضحت هيئة المنافسة أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين بيئة الأسواق، وحمايتها من الممارسات الاحتكارية، وأيضًا تحقيق المنافسة العادلة فيها، وثالثًا رفع جودة السلع وتتعدد الخيارات أمام المستهلك.
وأكدت الهيئة أن نظام المنافسة الجديد يتماشى مع أنظمة المنافسة الدولية ويسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية بما يحقق رؤية 2030.
ويتضمن النظام الجديد للمنافسة تحديثات صياغية وتنظيمية تهدف لتنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق، كما يشتمل على قواعد وإجراءات جديدة مبنية على دراسات استطلاع أجرتها الهيئة وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.
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