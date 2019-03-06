باريس_سان_جيرمان يستضيف #مانشستر_يونايتد في #دوري_أبطال_أوروبا

صحيفة الخليج الإلكترونية

يلتقي نادي باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد على ملعب الأمراء مساءاليوم الأربعاء في في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وستكون مباراة الفريقين مشتعلة نظرًا للخسارة التي تلقاها مانشستر يومايتد في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بثنائية نظيفة في ليلة تألق أنخيل دي ماريات الذي استفز جمهور الشياطين كرويًا بإمتياز.

ويأمل نادي مانشستر يونايتد في “ريمونتادا” تاريخية أمام أقوى خط هجوم في أوروبامكون من “مبابي وكافاني ودي ماريا”، وسيكون سولشاير على موعد مع تحدٍ جديد.